Поначалу изучал литературу, смотрел ролики в интернете. Особенно восьмиклассника интересовала сфера сельского хозяйства, а именно утилизация отходов. С полной газификацией Каратобинского района решилась одна проблема, но появилась другая — некуда стало девать навоз, из которого раньше делали кизяк. Идея о производстве органических удобрений к школьнику пришла после просмотра видео российской компании, которая специализируется на биогумусе. Над своим проектом «Производство органоминеральных удобрений и биопочвы» Елдос работал под руководством учителей химии и биологии. - Из навоза и других органических отходов мы сделали компост высотой 1 метр и шириной 1 метр, который хранился в открытом грунте. Ферментация идет 3-4 месяца. При этом нужно регулировать влажность и периодически перемешивать компост, - поясняет студент НОК Казииту Елдос Иман-Маликов. Со своим проектом каратобинский школьник участвовал в различных районных и областных конкурсах, занимал первые и призовые места. В 2017 году стал победителем областного этапа Республиканского конкурса «Тұрақты даму үшін экологиялық білім беру бойынша балалар бизнес-жобалары» и «Youth business week», где получил 100 тысяч тенге. Денежный приз положил на депозит, чтобы начать копить на оборудование. Желая освоить азы ведения бизнеса, обратился в Палату предпринимателей ЗКО и прошел Школу молодого предпринимателя. Принял участие в конкурсе грантов и получил 1,5 миллиона тенге на реализацию проекта. - Курсы мне очень помогли. Я успешно защитил свой проект. Полученные средства потратил на покупку сепаратора биогумуса Троммель, дождевых червей Владимирский старатель. Их купил в Петропавловске в одном из крестьянских хозяйств, которое занимается экологическим земледелием. Во дворе своего дома построил цех площадью 65 квадратных метров. Летом установил оборудование и начал производство. В ноябре будут готовы первые 6 тонн. В год могу выпускать 120 тонн биогумуса, - говорит студент НОК Казииту Елдос Иман-Маликов. Производством экоудобрений Елдос занимается вместе с младшим братом школьником и старшим - студентом аграрного вуза. Биогумус семейный подряд планирует поставлять в садово-огородные и цветочные магазины, бахчевые и тепличные хозяйства. В дальнейшем намерены начать работать с аграриями региона. В этом году Елдос поступил в университет. По словам молодого предпринимателя, бизнес учебе не помеха. Кроме того, он продолжает участвовать в различных конкурсах. - В Республиканском конкурсе-выставке молодежных проектов, организованном Национальной палатой предпринимателей «Атамекен», я получил хороший опыт, была возможность показать свои достижения и наладить контакты. Конкурс прошел на высоком уровне и дал мне стимул для достижения еще больших результатов, - говорит Елдос Иман-Маликов. Применение экоудобрений улучшает агрохимические свойства почвы, повышает качество и улучшает урожай сельскохозяйственной продукции, поэтому биогумус пользуется спросом. Молодой предприниматель считает, что не прогадал с выбором сферы деятельности. Сейчас он думает над названием для своей продукции и намерен выпускать упаковку для биогумуса.