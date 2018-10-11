Ранее он возглавлял управление координации занятости и соцпрограмм по ЗКО.   По сообщению пресс-службы акимата ЗКО, в соответствии с рекомендацией Национальной комиссии по кадровой политике при президенте Республики Казахстан и по согласованию с Администрацией Президента РК, а также маслихатом Акжаикского района назначен новый аким района. Им стал Калияр Айтмухамбетов. Нового главу активу Акжайыкского района представил аким области Алтай Кульгинов. Калияр Айтмухамбетов заменил на этом посту Адила Жоламанова, который сегодня был назначен на должность главы Теректинского района вместо Карима Жакупова. Последний уволился по собственному желанию.
Айтмухамбетов Калияр Шадиярович - 1969 года рождения, образование - высшее, окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт по специальности «агроном», Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет по специальности «юриспруденция». В разные годы работал: - заместителем директора совхоза по молодёжной работе, агрономом в Шынгырлауском районе; - главным специалистом отдела внутренней политики и социальной сферы, начальником отдела занятости и социальных программ Шынгырлауского района; - руководителем аппарата, в течение 8 лет занимал должность заместителя акима Шынгырлауского района. С августа 2017 года работал руководителем управления координации занятости и социальных программ ЗКО.