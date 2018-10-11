Иллюстративное фото из архива "МГ" Трагедия произошла 9 октября на территории войсковой части №25425. 24–летнего военнослужащего обнаружили повешенным. - В настоящее время правоохранительные органы ведут следственные мероприятия. На месте работает оперативно-следственная группа из числа сотрудников военно-следственного управления МВД РК, военной прокуратуры и военной полиции. Обстоятельства суицида выясняются. Дополнительная информация будет доступна после завершения следственных мероприятий, - сообщили в войсковой части №25425.