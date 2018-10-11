Мурат МУКАЕВ встретился с активом города, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 10 октября в большом зале городского акимата актив Уральска обсудили реализацию ежегодного послания главы государства народу Казахстана. На встрече приняли участие почётные граждане города, ветераны ВОВ и труда, депутаты городского маслихата, члены общественного согласия, руководители государственных органов и предприятий, представители неправительственного сектора и молодежи, учителя. С основным докладом выступил аким города Мурат МУКАЕВ, который отметил, что в послании затронуты важные и актуальные темы. - Глава государства дал поручение повысить размер минимальной заработной платы в 1,5 раза. Также президент поставил задачу увеличить в 2,5 раза производительность труда и экспорт переработанной продукции сельской местности к 2022 году. Была обозначена важность развития малого и среднего бизнеса. Особый акцент был сделан на развитие казахстанской продукции и обеспечение отечественной продукцией внутренний рынок. Вы все прекрасно знаете, что у нас в городе на экспорт работают такие крупные компании, как "Кублей", ТОО "Квант", "Стекло Сервис" и другие, - отметил аким города. Кроме того, градоначальник отметил, что в городе проводится активная работа в сфере образования. - У нас в городе функционируют 50 дневных общеобразовательных школ, 50 государственных и 36 частных детских садов. Отрадно, что из года в год в городе растет количество частных дошкольных учреждений. В регионе повышается рождаемость. А число первоклассников в этом году увеличилось на 1000 детей по сравнению с прошлым годом. В этой связи в городе мы построили новые школы, - отметил Мурат МУКАЕВ. Вместе с тем, аким рассказал, что в городе ведется строительство спортивных объектов и площадок. Напомним, 5 октября 2018 года глава государства выступил с ежегодным посланием народу Казахстана. Послание было посвящено актуальным вопросам социально-экономического развития страны и задачам по дальнейшему повышению благосостояния казахстанцев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА  