Прохладным осенним утром труженики компании подготовили лунки и посадили аллею из 71 саженца, тем самым облагораживая не только близлежащую территорию около одного из супермаркетов сети «Алтындар», но и внося общий вклад в озеленение города.– Нужно заботиться о людях. Здесь до этого был пустырь. При поддержке акимата мы облагородили эту территорию: сделали большую парковку и на будущее высадили деревья. – Посадка деревьев для нас – прекрасный способ поднятия корпоративного духа, сплочения нашего дружного коллектива, – говорит директор ТОО «Алтындар» Денис БАРАБАШ. – Наш Уральск растет, развивается, и, конечно, каждый из нас может и должен принять участие в его развитии и улучшении. И наша команда голосует своими делами за чистый, красивый и зеленый город для наших детей, для нашего будущего!Торговая сеть «Алтындар», имеющая на сегодняшний день 15 торговых точек, развивается с 2005 года. В этот же день компания порадовала горожан открытием очередного нового магазина по улице Алмазова. В этом районе города также проживает много молодых семей. Вблизи находятся две школы, много учеников и учителей, студентов. Для них создана прекрасная возможность, сэкономив время, покупать свежие продукты недалеко от своего дома. Ассортимент в супермаркете насчитывает более 5000 наименований товаров, в том числе и товары от местных производителей. Из них более 2000 товаров реализовывались в честь открытия нового супермаркета с акционными скидками. На открытии проводилась дегустация, была представлена развлекательная программа для детей, а самое главное – раздавались подарки покупателям.– Мы и в будущем также будем продолжать предоставлять нашим покупателям гарантированно низкие цены на множество товаров, – добавил Денис Барабаш. – Мы заботимся в первую очередь о своих потребителях, то есть каждый месяц на 10 000 позиций товаров заявлены цены с минимальной наценкой. Причем, помимо этого, на некоторые товары сверх минимальной цены предоставляется еще дополнительная скидка. Каждая семья, приобретая товары для дома, значительно экономит свой бюджет – а это товары первой необходимости: продукты, хозтовары, бытовая химия и другие товары. И всегда будут проводиться акции для покупателей «Алтындара», с заботой, прежде всего, о людях.