Как рассказали в пресс-службе департамента агентства по делам гослужбы и противодействию коррупции по Мангистауской области, с начала текущего года из 120 сотрудников областного департамента государственных доходов 111 привлечены к дисциплинарной, остальные 9 к административной ответственности. В прошлом году наказанных было - 148, а это каждый четвертый сотрудник, из них 105 были сотрудниками руководящего звена. Заседание по вопросам противодействия коррупции проходило под председательством акима Мангистауской области Ералы ТУГЖАНОВ. В мероприятии приняли участие акимы городов и районов, руководители управлений, областного филиала партии «Нур Отан», НПО, предприниматели, члены специальной мониторинговой и антикоррупционной мобильной группы. Между тем, в своем докладе руководитель департамента Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции Мангистауской области Нургуль ЖАННАЗАРОВА напомнила слова президента о том, что говоря о государственном аппарате ориентированный на потребности граждан, «Качество» должно стать новым стилем жизни государственного служащего, а самосовершенствование – его главным принципом. - Госслужащие новой формации должны сократить дистанцию между государством и обществом. Это предусматривает постоянную обратную связь, живое обсуждение и разъяснение людям конкретных мер и результатов государственной политики. Также глава государства говорил, что будет продолжена активная борьба с коррупцией, - заявила Нургуль ЖАННАЗАРОВА. Стоит отметить, что председатель Совета по этике рассказала о проводимых работах по профилактике коррупции и остановилась на конкретных фактах по несоблюдению госслужащими норм служебной этики. В частности, некоторые сотрудники ДГД были замечены за мелкие правонарушения как управление автомобилем без соответствующих документов, нарушения мер финансового контроля, несвовременно обращались в уполномоченные органы по факту ДТП, распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах и так далее. Выяснилось, что зафиксированы нарушения и в области премирования добросовестных работников. Так, ведущий специалист таможенного поста «Темир баба» Абдраманов обратился с жалобой о невыплате положенных премиальных. После вмешательства территориального департамента Агентства, госслужащему была выплачена премия в сумме 102 тысячи тенге. А вот сотрудник Толыбаев получил незаконную премию в размере 50 тысяч тенге, несмотря на то, что ранее был привлечен к дисциплинарной ответственности. Об этом стало известно в ходе выборочной проверки. Деньги были возвращены обратно в бюджет государства. - Сотрудники областного ДГД в основном привлекаются за дисциплинарные проступки. Так, за 8 месяцев текущего года 56 госслужащих получили замечания, 27 получили выговор, пять строгих выговора, 12 предупреждений о неполном служебном соответствии, два понижения в должности и еще двое были уволены с занимаемой должности. Кроме того, еще пять госслужащих Т.Касенов, К.Олжабаев, К.Шамуратов, А.Сидалиев, Н.Умирсерик были освобождены от занимаемых должностей по отрицательным мотивам. Также, за нарушения сроков и порядок получения государственных услуг двое сотрудников управления таможенного контроля оштрафовали на сумму 72 тысячи тенге, - рассказала Нургуль ЖАННАЗАРОВА. В департамента АДГСиПК по Мангистауской области отметили, что во время проверки личных страниц государственных служащих, оказалось, что, многие в своих аккаунтах любят публиковать фотографии со спиртными напитками, тем самым нарушая этику госслужащих. Таким образом, в органах ДГД наблюдается низкий уровень соблюдения морально-психологического климата, в результате чего часто нарушаются требования этических норм государственными служащими. Вышеуказанные примеры указывают на отсутствие должного контроля со стороны руководства ДГД Мангистауской области. К слову, руководитель департамента Национального бюро по противодействию коррупции по Мангистауской области Елдос САГИЕВ рассказал о том, в результате проведенных целенаправленных работ зарегистрировано 266 преступлений, в том числе 211 или 80% коррупционные составы. -Сумма установленного ущерба составила 960 млн тенге, которые возмещены в доход государства. 92 лица привлечены к ответственности. По 183 преступлениям с обвинительным заключениям в судебные органы направлено 183 дела, осуждено 48 человек. Наибольшее количество коррупционных преступлений зарегистрировано в сфере земельных отношений, государственных закупок, социальной защиты и обеспечения, жилищно-коммунального хозяйства, образования и строительства, - рассказал Елдос САГИЕВ. В завершении своего выступления глава региона Ералы ТУГЖАНОВ дал ряд поручений руководителям различных ведомств и напомнил, что эффективная реализация поручений, данных главой государства в послании, будет на его личном контроле. Что же касается борьбы с коррупцией, то оно касается всех и будет продолжена на всех уровнях.