Карим Жакупов, который занимал пост акима Теректинского района с июля 2017 года, уволился по собственному желанию и состоянию здоровья. Жоламанов Адил Тауфикович - 1968 года рождения, образование - высшее, окончил Западно-Казахстанский институт менеджмента и языков «Евразия» по специальности «экономист-бухгалтер», академию «Евразия» по специальности «бакалавр юриспруденции». Трудовую деятельность начал в 1989 году техником архитектурно-планировочной группы. В разные годы работал: - налоговым инспектором, главным налоговым инспектором, заместителем председателя, председателем налогового комитета по Сырымскому району; - начальником налогового управления по Теректинскому району (2007-2011 г.); - начальником отдела экономики и финансов Теректинского района (2011-2012 г.); - заместителем акима Сырымского района; - заместителем руководителя управления сельского хозяйства ЗКО. С июня 2015 года работал акимом Акжаикского района.

Адил Жоламанов. Фото Александра Куприенко Как сообщили в пресс-службе акимата ЗКО, по согласованию с Администрацией Президента РК и маслихатом Теректинского района в порядке ротации назначен новый аким Теректинского района. На активе Теректинского района аким области Алтай Кульгинов представил нового главу района - Адила Жоламанова. Также Алтай Кульгинов поблагодарил уже бывшего главу района Карима Жакупова за проделанную работу, и пожелал крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов.