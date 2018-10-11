Иллюстративное фото с сайта alau.kz По информации пресс-службы прокуратуры Атырауской области, средства в размере 20 млн тенге, выданные предпринимателям для поддержки и развитие бизнеса, использовались в других целях - строительство дома, лечение и т.д. - К примеру, житель города получил кредит в размере 5 млн тенге под 6% годовых на приобретение автобуса для пассажирских перевозок, однако потратил указанную сумму на ремонт дома и лечение. В отношении заемщика начато досудебное расследование по факту нецелевого использования бюджетного кредита по статье 219 УК РК - "Незаконное получение кредита или нецелевое использование бюджетного кредита. В процессе производства по делу денежные средства возвращены в бюджет, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Атырауской области. Аналогичным образом одним из индивидуальных предпринимателей получен кредит на сумму 3 млн тенге для занятия пассажирскими перевозками и приобретен автомобиль «KIA Cerato», который спустя восемь дней вновь был продан прежнему хозяину авто. - Мерами прокурорского реагирования с недобросовестных предпринимателей в доход государства возмещено свыше 16 млн тенге, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Атырауской области.