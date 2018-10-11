Иллюстративное фото с сайта quotemaster.org В Актобе отметили день девочек. Управление здравоохранения и медуниверситет в этот день пригласили в конгресс-холл вуза старшеклассниц и учащихся колледжей. С ними встретились врачи. Девочкам рассказали об их правах на информацию о контрацепции, инфекциях, передающихся половым путем, ВИЧ, о том, что такое насилие и как ему противостоять. Беседы с девочками провели эндокринолог, педиатр, суицидолог, подростковый гинеколог и психологи и юрист. Врачи Актюбинской области не первый год решают проблему подростковой беременности. В Темирском районе в прошлом году более 70 % беременных подростков были верующими. Средний возраст 17 лет. - Родители не против их отношений с парнями, по обоюдному согласию выдают их замуж. Есть такие и в Мугалжарском районе. Но беременность у юных мам протекает с осложнениями. Частота осложнений при родах у девочек в четыре раза больше, чем у женщин. В 15-17 лет после родов часто случаются кровотечения. Прерывание беременности у подростков грозит воспалением, нарушением менструальной функции и бесплодием,- говорят детские гинекологи. Был случай, когда забеременела 14-летняя девочка. Она была верующей, стала третьей женой 35-летнего мужчины. Родители девочки сами дали согласие на такой брак. Он не был зарегистрирован. Девочка родила двойню. Между тем, в этом году в Актюбинской области забеременели 70 девочек. половина из них городские, сообщила внештатный детский гинеколог управления здравоохранения Салтанат Тубулбаева.