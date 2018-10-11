Итак, очистка печени "по Семеновой". Необходимы 200 г лимонного сока, 200 г оливкового масла. Процедура длится трое суток. Каждый день с утра вы делаете клизму и пьете только свежеприготовленный яблочный сок. Процесс промывки печени начинается в 19 часов третьих суток. Заранее приготовьте рюмку для неразмешанного коктейля из сока лимона и оливкового масла: налейте в нее три столовые ложки воды, пометьте уровень, затем налейте еще три столовые ложки воды и вновь пометьте ее уровень. Теперь воду можно вылить: посуда готова к использованию. Подготовьте грелку с кипятком, оберните ее полотенцем так, чтобы не обжигала. В 19 часов приступайте к процедуре. Лягте так, чтобы грелка у вас была под печенью, то есть у подреберья с правого бока. Устройтесь поудобнее. Затем налейте в рюмку три столовые ложки лимонного сока (по нижней отметке) и осторожно долейте три столовые ложки оливкового масла (до верхней отметки). Выпейте этот коктейль и, не меняя положения и не убирая грелки, займитесь интересной книгой или смотрите телевизор. Еще через 15 минут выпейте следующую рюмку коктейля.Через 15 минут - еще одну и так далее, пока сок и масло не кончатся. Все это время следите, чтобы грелка вас грела и, если вам покажется, что она остывает снимите полотенце. Итак, вы выпили весь коктейль. Теперь можете, не меняя положения и не вынимая грелки, около двух часов продолжать читать, смотреть телевизор, либо вообще заснуть. Задача выполнена. На следующее утро вы обнаружите размягченные зеленые или рубиновые камни различной величины и холестериновые пробки. Не пугайтесь, вы уже от них избавились. Промойте кишечник обычным методом и позавтракайте соком, легкой кашей или фруктами. Процедура закончена. Если камни не вышли и состояние плохое, вы имеете кишечник со слабой перистальтикой. Вся грязь стоит в кишечнике и всасывается обратно. Делайте клизмы. Рекомендую через 12 часов вновь промыть кишечник. Выбросы шлаков будут повторяться. Неделю соблюдайте вегетарианское питание. Очистку печени проводите первый год - каждый квартал, а затем - раз в год. Л. Ким "Очищение печени. Народные средства" и другие рецепты народной медицины.