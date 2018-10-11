Самомассаж нужно делать утром сразу после сна. Подушечками пальцев (кроме большого) нужно растереть кожу лица от щек к ушным раковинам и углу нижней челюсти. Потом круговыми движениями растереть подбородок и рот, разгладить кожу носа от крыльев к переносице. Круговыми движениями массировать кожу вокруг глаз. Завершают массаж на лбу - кожу массируют поглаживающими движениями от середины лба к вискам, а затем вращательными движениями - шею от подбородка вниз и в стороны. Все эти приятные процедуры займут у вас не более 5 минут. Вечером их можно повторить с использованием питательных кремов. Никогда не следует пренебрегать самомассажем ушных раковин. Его производят большим и указательным пальцами, начинают на вдохе от мочки уха до его верхушки по наружному краю. На выдохе подушечки пальцев массируют кромку уха в обратном порядке, сверху до мочки. Полость ушной раковины разминают вращательными движениями снизу вверх на вдохе. Всего минуту займет самомассаж ушных раковин, но улучшит ваше настроение и самочувствие.