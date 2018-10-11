Вариант эскиза благоустройства сквера батыров Исатая и Махамбета акимат города опубликовал на своей странице в Instagram, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Фото со страницы акимата города Уральск в Instagram 12-метровая скульптура скоро появится в новом сквере города. Как было решено ранее памятник будет располагаться перед двумя мостами в районе Жазиры. Как рассказали в акимате, в данный момент ведется подготовка проектно-сметной документации. Напомним, ранее предлагалось 11 мест для установления памятника. В мае нынешнего года совещание по вопросу установки памятника Исатаю и Махамбету прошла под руководством заместителя акима ЗКО Габидуллы Оспанкулова. Тогда общественники были против установки скульптуры при въезде в город в районе села Подстепное, посчитав, что это неуважение к батырам и "лучше вообще не ставить памятник, чем ставить его в степи".

Также было предложено установить скульптуру вместо памятника Чапаеву на вокзальной площади. Однако в сентябре в городском акимате состоялась встреча Мурата МУКАЕВА с общественными деятелями и активистами. Там было решено установить памятник батырам перед двумя мостами в районе Жазиры.

