Кусок чистой плотной мягкой ткани смочить соком черной редьки и наложить на больное место, тепло укутать. Компресс, если не появится сильное жжение, можно не снимать в течение 2 суток. Натертый на терке хрен вместе с соком наложить на больное место. Если жжение чрезмерно, можно натертый хрен смешать со сметаной. Всем знакомый лопух (репейник) тоже может облегчить страдания больного радикулитом. Свежие листья лопуха нужно промыть, сухие - обдать кипятком и приложить обратной стороной к больному месту, накрыть компрессной бумагой или полиэтиленовой пленкой, а сверху - слоем ваты. Плоды конского каштана размельчить в порошок и в равной пропорции смешать с камфарным маслом и внутренним салом. Смесь намазать тонким слоем на ломтик черного хлеба и приложить к больному месту. (Из хлеба начинает сильно сочиться влага.) Больное место намазать тонким слоем меда и накрыть 1-2 слоями туалетной бумаги. Сверху поставить 2-3 горчичника, на которые в свою очередь положить слой полиэтиленовой пленки, укутаться теплым платком или одеялом. Ощущения жжения и глубинного прогрева не должны переходить в болезненные. Время использования горчично-медового компресса - не более полутора часов. Эффективной бывает и кашица измельченных на терке редьки или хрена. Ее накладывают на больное место. Для уменьшения "злости" можно смешать полученную массу со сметаной. В таком виде подобные припарки хорошо переносятся детьми. Свежие листья березы обдать кипятком, уложить толстым слоем на воспаленное место и закрыть плотной бумагой или пленкой. Больного тепло укутать. Полезны настойки из корней репейника на водке или спирте. Их применяют для растираний и компрессов. Помогают при радикулите и свежие листья хрена, приложенные к больному месту. Листья можно менять или прикладывать на несколько дней сразу. В равных долях взять чабрец, ромашку аптечную, зверобой, цвет бузины черной. Приготовить из этой смеси горячий настой и делать на ночь горячие компрессы с укутыванием.