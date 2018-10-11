Открывая работу актива, аким области Нурлан Ногаев подчеркнул, что нынешнее послание главы государства нацелено на дальнейшее повышение уровня жизни населения. На мероприятии предметом обсуждения стали вопросы экспортоориентированной индустриализации, развития инновационных и сервисных секторов, использования потенциала агропромышленного комплекса. С учетом социальной ориентированности послания президента страны большой пласт работы предстоит в развитии человеческого капитала - сфер образования, здравоохранения и доступности объектов массового спорта. - Глава государства поручил продлить до 2025 года программу «Дорожная карта бизнеса-2020». Это позволит реализовать еще больше проектов, которые станут дополнительным импульсом для развития предпринимательства. С начала реализации данной программы, с 2010 по 2018 годы, 1158 предпринимателей получили государственную поддержку на сумму 81,3 млрд тенге, - рассказал Нурлан Ногаев. – Это позволило создать более 5,7 тысяч новых рабочих мест. Бизнес-структурами региона было произведено продукции на общую сумму 182,6 млрд тенге. Программы господдержки показывают заинтересованность предпринимателей к созданию новых производств. На сегодняшний день количество субъектов МСБ достигло 57 тысяч. Благоприятные условия для ведения бизнеса созданы и центрами поддержки предпринимателей, открытые во всех районах области. - Глава государства отдельно остановился на вопросах волнующих население, в первую очередь тарифы в жилищно-коммунальной сфере. В Атырауской области в 2018 году не зарегистрировано повышения тарифов на коммунальные услуги, в том числе и на электричество, водоснабжение, - подчеркнул Нурлан Ногаев. – Еще одним из направлений в послании - вопросы экспортоориентированной индустриализации. В области 44 предприятий выпускают продукцию ориентированную на экспорт. С начала года ими было произведено товаров на 152,4 млн долларов. Нами ведется работа по усилению активности данных предприятий и увеличению экспортоориентированных товаров и услуг. Одной из важнейших отраслей отечественной экономики является сельское хозяйство. Президентом поставлена задача увеличить в 2,5 раза производительность труда и экспорт переработанной сельхозпродукции к 2022 году. Для чего необходимо массово внедрять в практику самые современные агротехнологии. Аким области Нурлан Ногаев напомнил присутствовавшим на активе аграриям о необходимости всестороннего развития сельского хозяйства. В этом направлении в регионе ведется большая работа. На сегодняшний день продолжаются работы по включению в электронную карту 6432 посевных площадей. Более 7 тысяч площадей сельскохозяйственного назначения уже включены в электронную карту. - В послании было поручено выстроить систему массового обучения сельских предпринимателей новым навыкам ведения хозяйства. В текущем году по проекту «Бастау бизнес» на обучение предпринимателей на селе предусмотрено 55,9 млн тенге. Планируется, что более 1,3 тысяч человек пройдут обучение при участии палаты предпринимателей «Атамекен», - отметил глава региона. Помимо этого в планах увеличить финансирование в сельское хозяйство. За последующие пять лет инвестиции в агросектор увеличатся до 7,4 млрд тенге. В числе других задач, стоящих перед регионом в свете поручений президента, - необходимость всемерного внедрения нетрадиционных источников энергии, развитие выпуска товаров народного потребления. Также особую роль играют новшества, ожидающие сферу высшего и среднего образования. - В текущем году на развитие сферы образования было выделено 62,2 млрд тенге. Эти средства напрямую повлияют на повышение качества и доступности образования, - сказал Нурлан Ногаев. В части создания комфортной среды проживания, в стране запущена программа «7-20-25», которая призвана повысить доступность жилищной ипотеки для казахстанцев. Глава государства поручил акимам проработать вопрос частичного субсидирования первоначальных взносов по льготной ипотеке из местного бюджета, увеличить в крупных городах строительство арендного жилья. В Атырауской области для решения этого вопроса рассматривается два варианта социальной поддержки при получении жилья –социальная помощь в размере одного млн тенге и беспроцентная ссуда на 15 лет.

Также в ходе актива были рассмотрены вопросы территориального развития, предстоящей модернизации работы полицейской службы. В целом, участники актива отметили крайнюю важность поставленных в послании президента народу Казахстана задач и выразили готовность внести свой вклад в их воплощение в жизнь. Участники актива отметили особую своевременность и актуальность очередного обращения президента и выразили уверенность, что атыраусцы внесут весомый вклад в его реализацию.

