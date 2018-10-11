10 октября актив Атырауской области собрался для совместного обсуждения послания главы государства «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Открывая работу актива, аким области Нурлан Ногаев подчеркнул, что нынешнее послание главы государства нацелено на дальнейшее повышение уровня жизни населения. На мероприятии предметом обсуждения стали вопросы экспортоориентированной индустриализации, развития инновационных и сервисных секторов, использования потенциала агропромышленного комплекса. С учетом социальной ориентированности послания президента страны большой пласт работы предстоит в развитии человеческого капитала - сфер образования, здравоохранения и доступности объектов массового спорта.
- Глава государства поручил продлить до 2025 года программу «Дорожная карта бизнеса-2020». Это позволит реализовать еще больше проектов, которые станут дополнительным импульсом для развития предпринимательства. С начала реализации данной программы, с 2010 по 2018 годы, 1158 предпринимателей получили государственную поддержку на сумму 81,3 млрд тенге, - рассказал Нурлан Ногаев. – Это позволило создать более 5,7 тысяч новых рабочих мест.
Бизнес-структурами региона было произведено продукции на общую сумму 182,6 млрд тенге. Программы господдержки показывают заинтересованность предпринимателей к созданию новых производств. На сегодняшний день количество субъектов МСБ достигло 57 тысяч. Благоприятные условия для ведения бизнеса созданы и центрами поддержки предпринимателей, открытые во всех районах области.
- Глава государства отдельно остановился на вопросах волнующих население, в первую очередь тарифы в жилищно-коммунальной сфере. В Атырауской области в 2018 году не зарегистрировано повышения тарифов на коммунальные услуги, в том числе и на электричество, водоснабжение, - подчеркнул Нурлан Ногаев. – Еще одним из направлений в послании - вопросы экспортоориентированной индустриализации. В области 44 предприятий выпускают продукцию ориентированную на экспорт. С начала года ими было произведено товаров на 152,4 млн долларов. Нами ведется работа по усилению активности данных предприятий и увеличению экспортоориентированных товаров и услуг.
Одной из важнейших отраслей отечественной экономики является сельское хозяйство. Президентом поставлена задача увеличить в 2,5 раза производительность труда и экспорт переработанной сельхозпродукции к 2022 году. Для чего необходимо массово внедрять в практику самые современные агротехнологии.
Аким области Нурлан Ногаев напомнил присутствовавшим на активе аграриям о необходимости всестороннего развития сельского хозяйства. В этом направлении в регионе ведется большая работа. На сегодняшний день продолжаются работы по включению в электронную карту 6432 посевных площадей. Более 7 тысяч площадей сельскохозяйственного назначения уже включены в электронную карту.
- В послании было поручено выстроить систему массового обучения сельских предпринимателей новым навыкам ведения хозяйства. В текущем году по проекту «Бастау бизнес» на обучение предпринимателей на селе предусмотрено 55,9 млн тенге. Планируется, что более 1,3 тысяч человек пройдут обучение при участии палаты предпринимателей «Атамекен», - отметил глава региона.
Помимо этого в планах увеличить финансирование в сельское хозяйство. За последующие пять лет инвестиции в агросектор увеличатся до 7,4 млрд тенге.
В числе других задач, стоящих перед регионом в свете поручений президента, - необходимость всемерного внедрения нетрадиционных источников энергии, развитие выпуска товаров народного потребления. Также особую роль играют новшества, ожидающие сферу высшего и среднего образования.
- В текущем году на развитие сферы образования было выделено 62,2 млрд тенге. Эти средства напрямую повлияют на повышение качества и доступности образования, - сказал Нурлан Ногаев.
В части создания комфортной среды проживания, в стране запущена программа «7-20-25», которая призвана повысить доступность жилищной ипотеки для казахстанцев. Глава государства поручил акимам проработать вопрос частичного субсидирования первоначальных взносов по льготной ипотеке из местного бюджета, увеличить в крупных городах строительство арендного жилья. В Атырауской области для решения этого вопроса рассматривается два варианта социальной поддержки при получении жилья –социальная помощь в размере одного млн тенге и беспроцентная ссуда на 15 лет.
Также в ходе актива были рассмотрены вопросы территориального развития, предстоящей модернизации работы полицейской службы. В целом, участники актива отметили крайнюю важность поставленных в послании президента народу Казахстана задач и выразили готовность внести свой вклад в их воплощение в жизнь. Участники актива отметили особую своевременность и актуальность очередного обращения президента и выразили уверенность, что атыраусцы внесут весомый вклад в его реализацию.
