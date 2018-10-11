По данным ВОЗ, 10 основных причин смерти, выглядят следующим образом: 1. Ишемическая болезнь сердца 2. Инсульт 3. Респираторные инфоекции нижних дыхательных путей 4. Хроническая обструктивная болезнь легких 5. Рак легких, трахеи и бронхов 6. Диабет 7. Болезнь Альцгеймера и другие виды деменций 8. Диарея 9. Туберкулез 10. ДТП.

Скрининг отвечает на вопросы: • не ошибаюсь ли я, думая, что абсолютно здорова? • какие проблемы со здоровьем могут возникнуть у меня в ближайшее время? • есть ли у меня риск возникновения рака? • как я могу предупредить развитие заболеваний?

Скрининг для мужчин ответит на вопросы: • как недопустить развитие инфаркта, инсульта, рака? • как улучшить мое самочувствие? • как мне лучше отдыхать?

В соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения профилактическая диагностика здоровья должна проводиться ежегодно. Лучше всего проводить полное медицинское обследование организма, именно тогда шансы выявить заболевания на ранней стадии их развития максимально высоки.– Мы много слышали о составляющих здорового образа жизни: сбалансированное питание, оптимальная физическая нагрузка, режим дня. Последнее время к этому списку относят регулярный скрининг, и это небезосновательно. Наш организм находится в постоянной борьбе с неблагоприятными факторами. Все это повышает риск различных заболеваний, которые зачастую протекают без жалоб, – поясняет заведующий отделом функциональных исследований Самарского диагностического центра Геннадий ПИЧКО. –Специально для комплексного обследования для вас наши специалисты разработали скрининговые программы, которые позволят вам следить за здоровьем и при этом экономить время и деньги.Приятная внешность, хорошее настроение, энергичность и активность – составляющие красоты женщины – являются следствием ее здоровья. К тому же ничто не украшает женщину так, как материнство – а родить здоровых детей может только здоровая женщина.Скрининг для женщин включает в себя: прием гинеколога, кольпоскопия, забор мазков на онкоцитологию, степень чистоты, микрофлору, 4 ИППП (инфекции передаваемые половым путем), ЭКГ, УЗИ органов малого таза двумя датчиками, УЗИ молочных желез, УЗИ щитовидной железы, общие лабораторные анализы, кровь на онкомаркер (СА–125), холестерин, НОМА–тест (глюкоза+инсулин).Для мужчин, только перешагнувших сорокалетний рубеж, особенно важно не упустить тревожные сигналы организма. 40–50 лет – кризисный период, в который умирают многие мужчины.Скрининг для мужчин включает в себя: прием уролога–андролога, УЗИ МПС (почки, надпочечники, мочевой пузырь с определением остаточной мочи, органы мошонки, ТРУЗИ), урофлоуметрия, УЗИ щитовидной железы, 4 ИППП (инфекции, передаваемые половым путем), ЭКГ, кровь на онкомаркер (PSA общий), холестерин, НОМА–тест (глюкоза+инсулин).Этот вид исследования нужен и мужчинам, и женщинам – это профилактическая программа органов пищеварения. В программу входит: УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа), ФГС с Хелпил тестом, ЭКГ, общие лабораторные анализы, НОМА–тест (глюкоза+инсулин), антитела к гепатитам В, С,HCV, лямблиям и прием у гастроэнтеролога.Если Вас мучат головные боли и часто повышается давление, не хочется переплачивать за прием врача и уже с результатами обследования прийти к специалисту, Вам нужно пройти скрининг профилактики артериальной гипертензии. В программу входит: ЭКГ, УЗИ сердца, УЗИ сосудов шеи, Холтер КГ (суточное мониторирование работы сердца), УЗИ щитовидной железы, УЗИ почек и надпочечников, УЗИ почечных артерий, общие лабораторные анализы, холестерин и прием у кардиолога.Также для тех, кто планирует заняться фитнесом, и для молодых спортсменов есть фитнес–скрининг. В него входит в том числе стресс– ЭХОКГ, позволяющее рассчитать способность сердечной мышцы выдержать нагрузку. В программу входит: ЭКГ, УЗИ сердца, СТРЕСС–ЭХО (комплексное обследование работы сердца при физических нагрузках), Холтер КГ(суточное мониторирование работы сердца), УЗИ сосудов шеи, УЗИ сосудов нижних конечностей, УЗИ щитовидной железы, УЗИ почек и надпочечников, общие лабораторные анализы, ТТГ, прием у кардиолога. Своевременная и регулярная диагностика – возможность сохранить свое здоровье на долгие годы. Все программы можно пройти в сопровождении менеджера в течение 1 дня.Лицензия № ЛО-63-01-003864 от 22.08.2016 г. выдана Министерством здравоохранения Самарской области.