Наш адрес: РФ, г.Самара, ул. Мяги, 7 Многоканальный телефон для справок и записи: 8 (846) 300–44–63 www. samaradc.ru

Самарский диагностический центр предлагает пройти обследование при помощи сверхвысокопольного магнитно–резонансного томографа экспертного класса напряженностью магнитного поля в 3 тесла Siemens TIM TRIO 3Т (производства Германии) с инновационной TIM –технологией и спектроскопией. Работа такого аппарата связана с тем, что он генерирует более сильное поле и, соответственно, издает больше шума. Системы, генерирующие мощные поля, позволяют создать высокую четкость изображения и снизить время сканирования. Конечно же, можно использовать и менее мощную магнитную катушку. Но в таком случае для получения качественного снимка приходится увеличивать время сканирования. Сократив его при меньшей мощности, можно получить не такие качественные снимки, как на этом трехтесловом аппарате.– Аппарат с такой мощностью идеально подходит для того, чтобы сканировать мельчайшие детали – например, при визуализации самых мелких структур головного мозга. Он активно применяется для диагностики изменения мягких тканей и позволяет визуализировать головной и спинной мозг, а также другие внутренние органы с высоким качеством, недоступным для рентгенологического исследования, ультразвука или компьютерной томографии, – поясняет врач–рентгенолог Самарского диагностического центра Елена ХАРБЕДИЯ. – МРТ играет важную роль в раннем выявлении, диагностике и лечении распространенных заболеваний и состояний, таких как онкозаболевания, неврологические расстройства или повреждения опорно–двигательного аппарата. Аппарат позволяет проведение диагностики даже у пациентов с большим весом.Помимо исследования и визуализации внутренних органов и мягких тканей МРТ позволяет неинвазивно, то есть без вмешательства, исследовать функции органов: например, измерять скорость кровотока, тока спинномозговой жидкости, определять уровень диффузий в тканях, отслеживать активацию коры головного мозга и многое другое. – Пациенты с сердечно–сосудистыми заболеваниями также могут пройти у нас МРТ сердца, синхронизированное с ЭКГ – метод томографической диагностики, основанный на сканировании тканей сердца радиоволнами при нахождении пациента в условиях мощного магнитного поля. В процессе МРТ мы получаем изображения срезов сердца в разных плоскостях, – продолжил специалист. – Высокие разрешающие характеристики МРТ позволяют получить детальные сведения о строении полостей и клапанов сердца, провести исследование функциональных показателей сердечной деятельности, внутрисердечной гемодинамики. Выявляются зоны гипо– и афункционирующих участков миокарда, новообразований миокарда и перикарда, жидкости в полости перикарда, участки кардиосклероза. Роль МРТ сердца неоценима при выявлении пороков и опухолей сердца, аневризм и коарктации аорты, кардиомиопатий, легочной гипертензии, контроля результатов кардиохирургического лечения, острых и хронических миокардитах. Обследование при помощи сверхвысокопольного магнитно–резонансного томографа Siemens TIM TRIO 3Т совершенно безопасно за счет воздействия направленного магнитного поля, а не рентгеновских лучей. Его можно проводить даже беременным со 2–го триместра и маленьким детям. Исследование проводят высококвалифицированные специалисты: 2 кандидата медицинских наук, 1 врач высшей категории и 2 врача первой категории. В отделе Самарского диагностического центра также создан архив исследований более 10 лет. Пациенты могут пройти обследование в удобное для них время и в день обращения.Лицензия № ЛО-63-01-003864 от 22.08.2016 г. выдана Министерством здравоохранения Самарской области. Новости компаний