Показания для обращения к детскому гастроэнтерологу: Частичный или полный отказ от приёма пищи, снижение аппетита (отворачивание головы, незаинтересованность в пище); Замедление или отсутствие прибавки в весе; Необычное пищевое поведение (плач, связанный с приёмом пищи, обильное срыгивание, нежелание глотать, нарушение акта глотания); Трудности при отлучении от груди и переходе на мягкую пищу; периодические боли в животе (у малыша грудного возраста боли в животе проявляются беспокойством, плачем, сучением ножками, подгибанием их (ножек) к животу, натуживанием, кряхтением) отрыжка, изжога, неустойчивый стул (понос, запор), примеси слизи, крови в кале; частые обильные срыгивания, рвота; метеоризм, колики Неприятный запах изо рта

Также в период до 3 лет обратите внимание на следующие симптомы: частое срыгивание; неадекватные особенности поведения ребенка: возбудимость, задержка психического, интеллектуального и речевого развития; навязчивые, избыточные движения, тики, тремор при возбуждении; энурез (недержание мочи), энкопрез (недержание кала); частые головные боли, головокружения, обмороки; эпилептические синдромы, судороги при повышении температуры; расстройства сна; частый беспричинный плач; снижение зрения; носовые кровотечения; черепно–мозговые травмы; подготовка к прививкам.

Проконсультируйтесь с детским офтальмологом без промедления, если у ребенка имеют место: отсутствие фокусировки глаз в возрасте старше 1 месяца, прищуривание одного глаза, потирание глаз, низкий наклон головы, отклонение глаз к носу или виску, покраснение глаз или другие жалобы.

Заключение офтальмолога необходимо также: При оформлении медицинской карты в детский сад, школу; Перед посещением детского невролога.

Показания для обращения к отоларингологу (ЛОР–врачу): боль в горле осиплость, охриплость сильный насморк стафилококк в носу полипы в носу боль в ушах или одном ухе, необходимость лечения среднего уха грибок в ушах, шум в ушах, отит, затруднение носового дыхания, храп повторяющиеся ангины, вирусные ангины, гнойная ангина, фолликулярная ангина, герпетическая ангина, острые респираторные вирусные заболевания затяжной кашель снижение слуха головокружение, тошнота, нарушение походки (возможно при заболеваниях уха) длительное повышение температуры без очевидной причины

В Самарском Диагностическом Центре, расположенному по адресу: Мяги, 7А, принимают опытнейшие детские врачи, признанные в Самарской области и за её пределами.Педиатр – специалист, занимающийся вопросами охраны здоровья ребенка, диагностикой, профилактикой и лечением самых различных детских заболеваний с учетом особенностей детского возраста. В силу особенностей детского организма симптоматика заболеваний редко бывает определенной и указывает на одну конкретную патологию. Кроме того, ребенок часто просто не способен пожаловаться и рассказать, где и как болит, есть ли тошнота и головокружение и т.д. В целях диагностики врачу могут потребоваться данные различных лабораторных и функциональных исследований, которые можно пройти здесь же, в Самарском диагностическом центре. Врач аллерголог–иммунолог – специалист в области лечения аллергических заболеваний и нарушений иммунной системы детей и взрослых. Во время приема врач аллерголог–иммунолог оценивает клиническую картину заболевания, составляет план диагностики и лечения. Основная цель диагностических мероприятий при аллергии состоит в установлении причинно–значимого аллергена или группы аллергенов, к которым имеется повышенная чувствительность. Для этой цели используется аллергодиагностика, включающая в себя получение сведений о больном, которые позволяют с большой долей вероятности выявить «виновный» аллерген. Решающим этапом аллергодиагностики является проведение лабораторных исследований. Специалисты исследуют сыворотку периферической крови, определяют уровень общего IgE, общего IgG4, гистамина, аллергенспецифических IgE – антител (IgE–АТ) и аллергенспецифических IgG – антител (IgG–АТ), а затем выясняют, на какие продукты организм человека откликается аллергией. Зачастую аллергическую реакцию могут провоцировать еще и лекарственные препараты. В Самарском Диагностическом центре проводят лабораторные обследования пациентов на лекарственную непереносимость, поствакцинальные осложнения и повышенную реакцию Манту. Такой вид исследования в Самарском диагностическом центре применяют уже более 20 лет. При бронхиальной астме врач аллерголог–иммунолог даст рекомендации по профилактическим мероприятиям, расскажет о том, как организовать быт, чтобы понизить риск обострения аллергии и приступов бронхообструкции, поможет выбрать индивидуальную диету. Пульмонолог – врач, который занимается диагностикой и лечением болезней органов дыхания человека. Консультация детского пульмонолога предусматривает специализированный лечебно–диагностический прием ребенка, страдающего заболеваниями дыхательной системы. К детскому пульмонологу направляются дети с длительным кашлем, выделением мокроты, одышкой, приступами удушья, хрипами в легких. На приеме специалист проводит оценку жалоб. После первичной диагностики ребенку могут потребоваться дополнительные исследования (ФВД, рентгенография, КТ органов грудной клетки), которые Вы также можете сделать в Самарском диагностическом центре. Наиболее часто в практике детского пульмонолога встречаются такие проблемы, как трахеит, обструктивный бронхит, бронхиолит, бронхиальная астма, пневмония у детей и др. Поскольку многие бронхолегочные заболевания у детей протекают с аллергическим компонентом, детский пульмонолог Самарского диагностического центра имеет специализацию «аллерголог–иммунолог». Детский гастроэнтеролог занимается диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний желудочно–кишечного тракта у детей всех возрастных групп: с периода новорожденности до подросткового возраста. От функционального состояния пищеварительной системы, как одной из основных систем жизнеобеспечения человека, напрямую зависит состояние всего организма. Питательные вещества, поступая в наш организм, насыщают ими кровь, мозг, каждую клетку. И особенно важно здоровое пищеварение для ребенка – ему необходимы силы для того, чтобы расти и развиваться. В последнее время количество детей, страдающих заболеваниями пищеварительной системы, резко увеличилось, а сами заболевания сильно «помолодели»: такие обычно «взрослые» болезни, как язвенная болезнь желудка, холециститы, колиты, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь стали встречаться у детей школьного возраста. В случае необходимости врач - гастроэнтеролог назначит дополнительные исследования (УЗИ органов брюшной полости, биохимический и иммунологический анализ крови, эндоскопические исследования – ФГДС, ректороманоскопия и др., анализы кала на дисбактериоз, углеводы и прочее), консультации других узких специалистов.Детский гинеколог. Профилактические осмотры детского гинеколога включены в обязательную программу обследований перед поступлением в детский сад и школу. Они позволяют удостовериться в соответствии половой системы девочки возрастным нормам, на раннем этапе диагностировать возможные нарушения или рекомендовать регулярное наблюдение, чтобы предотвратить заболевания при имеющихся предпосылках. Детский гинекологический осмотр поможет устранить такие проблемы у детей, как болезненность менструаций, их нерегулярность, наличие кровотечений, воспалительных заболеваний. Детский гинеколог также нормализует течение процесса полового развития и назначит лечение многих других заболеваний, связанных с возрастом. Регулярное посещение гинеколога в детском возрасте существенно снизит риск возникновения и развития онкозаболеваний в детородном и зрелом возрасте. Имеется большой опыт лечения угревой сыпи у подростков. Детский невролог. Когда период новорожденности у Вашего малыша уже закончился, не пренебрегайте регулярными осмотрами невролога в 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев для наблюдения за развитием ребенка в динамике.Детский офтальмолог – занимается диагностикой, лечением и профилактикой глазных болезней у детей до 18 лет.Родителям нужно уделять особое внимание зрению ребенка, быть внимательным к перечисленным симптомам, указывающим на риски снижения зрения, особенно если: в семье имеются любые глазные заболевания. К сожалению, они имеют свойство передаваться по наследству даже через поколение. при сахарном диабете, заболеваниях почек, аллергии, ревматоидном артрите, системной красной волчанке, заболеваниях крови. При раннем знакомстве детей с сенсорными экранами.Детский отоларинголог (ЛОР) – врач, который специализируется на диагностике и лечении заболеваний носа, горла, носоглотки и уха у детей.Лицензия № ЛО–63–01–003864 от 22.08.2016 г. выдана Министерством здравоохранения Самарской области. Новости компаний