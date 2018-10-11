Проведение ночного кардио–респираторного мониторинга во сне показано пациентам, имеющие жалобы на: • ночной храп с дыхательными паузами; • избыточную дневную сонливость; • утреннюю гипертензию (АД > 140/90 мм.рт.ст); • нарушения ритма сердца, происходящие только ночью (по данным холтеровского мониторирования); • утренние головные боли.

Особое внимание к самочувствию следует проявить, если пациент замечает у себя: • боли любого типа и интенсивности, как в сердце, так и за грудиной, чаще всего возникающие во время физической нагрузки и исчезающие после ее прекращения; • повышение АД более чем на 140/90 мм рт. ст.; • частая одышка, особенно во время физической нагрузки или в горизонтальном положении; • ощущение разного рода перебоев в работе сердца; • тахикардия (учащенное сердцебиение более 100 уд./мин.); • брадикардия (слишком низкий сердечный ритм – менее 50 уд./мин.); • отечность, чаще всего – на ногах; • общая слабость организма, чрезмерная потливость, головокружения, а также повышенная утомляемость; • обмороки, а также предобморочные состояния, которые возникают без особых причин; • гипертоническая болезнь, проявляющаяся в виде гипертонических кризов; • ревматизм; • планирование беременности.

Болезни сердечно–сосудистой системы занимают первые позиции среди причин смерти во всем мире. Распространенность таких заболеваний — не только медицинская, но и социальная проблема. Поиск ее решения — одна из главных задач современного здравоохранения. Для профилактики здоровья кровеносной системы пациенты Самарского диагностического центра могут пройти функциональные исследования.Обычная электрокардиограмма (мониторирование электрокардиографических данных) – ценный и проверенный способ узнать о состоянии сердца. Но и у него есть свои слабые стороны. В частности, кратковременность записи. Если человек страдает аритмией, в момент записи она может отсутствовать. Кроме того, запись обычно производят в состоянии покоя, а не во время привычной деятельности. Чтобы расширить диагностические возможности ЭКГ, время записи продлевают до 24–48 часов. Эта услуга называется холтеровское мониторирование сердечного ритма. С его помощью можно отследить состояние человека на разных уровнях физической нагрузки. Параллельно пациент может вести дневник, фиксируя свои наблюдения и жалобы в разное время суток. Такая диагностика показана, если пациенту необходимо получить комплексную оценку сердечного ритма или исследование на ишемию миокарда. – В нашем центре выполняется суточный мониторинг ЭКГ у детей. Применяется специальный дизайн моноблоков, за счет которого неудобства сведены к минимуму: ребенок может комфортно посещать школу, детский сад или тренировки, – рассказывает заведующий отделением функциональных исследований Геннадий Пичко.Также в отделении функциональных исследований осуществляют кардио–респираторный мониторинг – инновационное электрофизиологическое исследование сердца для выявления нарушений работы сердца. Пациент со специально установленной системой может свободно передвигаться, принимать пищу или смотреть телевизор до отхода ко сну, а во сне совершенно безопасно передвигаться в постели.В Самарском диагностическом центре внедрен комплексный кардиологический прием, который включает в себя исследования и консультацию специалиста. Регулярные посещения врача–кардиолога должны быть нормой для каждого человека, заботящегося о своем здоровье.– Наблюдение у врача–кардиолога необходимо пациентам с гипертонией, аритмией, пороками сердца, стенокардией, атеросклерозом, людям, перенесшим инфаркт миокарда, а также беременным женщинам, имеющие проблемы с работой сердца, – рекомендует специалист. – Поводом для посещения врача–кардиолога является также наследственный фактор. Если в семье были или есть близкие родственники, страдающие заболеваниями сердца и сосудов, то это уже причина для диагностики организма и своевременного выявления наследственной патологии в этой области.