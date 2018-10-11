Наш адрес:РФ, г. Самара, ул. Мяги, 7 Многоканальный телефон для справок и записи:8 (846) 300–44–63 www. samaradc.ru

В Самарском диагностическом центре внедрены комплексы УЗИ для мужчин и женщин, которые позволяют провести исследование на 20% дешевле, чем исследование каждого отдельного органа, экономят время пациента и дают возможность максимально точно поставить диагноз. – Для женщин выполняют комплекс "УЗИ Венера грант", который включает в себя исследование щитовидная + молочная железы + брюшная полость + забрюшинные лимфоузлы + почки с надпочечниками + мочевой пузырь + гинекология абдоминальным и вагинальным датчиком). Для мужчин – комплекс "УЗИ Марс грант": щитовидная железа + брюшная полость + забрюшинные лимфоузлы + почки с надпочечниками + мочевой пузырь + органы мошонки + предстательная железа ректальным или абдоминальным датчиком, – рассказал заведующий отделом абдоминальной ультразвуковой диагностики, врач высшей категории Александр ОСИПОВ.В отделении УЗИ Самарского диагностического центра также выполняют исследование нейросонография (сокращенно НСГ) или УЗИ головного мозга – это метод обследования головного мозга, который применяют для ранней диагностики патологических изменений нервной системы у младенцев, которые могли возникнуть в результате неблагоприятного течения беременности и родов. – Данное исследование стоит проводить детям в первые 3 месяца (до прививки АКДС), но особенно рекомендуется, если беременность у мамы протекала с осложнениями (токсикоз, угрозы прерывания, простудные заболевания, инфекции и т.д.), а также недоношенным детям,– пояснил специалист. – Нервная система у малышей развивается очень бурно. При этом в первые месяцы жизни ребенка патологии головного мозга могут вообще никак не проявляться. А спустя 6–8 месяцев появляются признаки задержки развития, и становится ясно – ребенка надо лечить. Однако несвоевременное лечение бывает уже малоэффективно. Нейросонография позволяет оценить строение головного мозга, выявить нарушения (кровоизлияния, кисты, новообразования, ишемические поражения, гидроцефалию и т.д.) на самых ранних стадиях. Поскольку ультразвук легко проникает через кожу, но не может проникнуть через кость, нейросонографию можно провести только ребёнку, у которого не закрылись ещё роднички (участки на голове, не покрытые костной тканью). Каждому новорожденному рекомендуется хотя бы раз сделать УЗИ головного мозга. Детям старшего возраста после закрытия родничка УЗИ головы (головного мозга) проводят через височную кость головы или через другие кости черепа. Это обследование называется транскраниальной допплерографией головного мозга (ТКДГ).Также выполняется акушерское (скрининговое) УЗИ – обследование плода. Обследование в первом триместре необходимо для диагностики беременности, для определения количества плодов, а также для определения некоторых аномалий развития. Обследование во втором триместре главным образом направлено на выявление аномалий развития и генетических уродств. Кроме этого, можно выявить нарушение кровоснабжения плода с помощью допплерометрии и вовремя устранить его. И последнее, на втором триместре можно определить пол будущего малыша. Обследование на третьем триместре в первую очередь направлено на исследование работы плаценты. В каком она состоянии и может ли «проработать» весь положенный срок? Нет ли отслоек или раннего старения плаценты? Эти процессы могут спровоцировать задержку развития плода. Помощь врачей в таком случае необходима, иначе малыш родится с малым весом, недоразвитый или очень слабенький. В третьем триместре можно обнаружить еще некоторые аномалии развития плода.В центре выполняют УЗИ при заболеваниях суставов. Это исследование показано при артритах, деформирующем артрозе, при травматических повреждениях суставов, капсульно–связочного аппарата (разрывы связок, сухожилий, менисков, ротаторной манжеты плеча), повреждениях надколенника, остеохондропатиях, при выявлении тендинитов, синовитов, бурситов, внутрисуставных тел. – УЗИ позволяет отобразить структуру коллагеновых волокон, которые являются основой мышц, связок и сухожилий. Получаемые с помощью ультразвука диагностические изображения связок, сухожилий, хрящевой ткани и мышц, сопоставимы с картиной, получаемой на МРТ, кроме того, допплеровские методики позволяют оценить сосудистую реакцию в зоне патологии. Поэтому УЗИ становится самым подходящим методом для быстрой, доступной и информативной диагностики изменений в мягких тканях и суставах, – дополнил Александр ОСИПОВ. К уникальным методикам, внедренным в Самарском диагностическом центре, относится также эластография печени методом сдвиговой волны. Эта методика позволяет определить наличие фиброза и определить его стадии. Диагностика имеет большое значение для тактики ведения пациента с диффузным заболеванием печени. В отделении УЗИ проводится чрескожная диагностическая пункция щитовидной железы и молочных желез, лимфатических узлов и образований мягких тканей под контролем ультразвука (по показаниям); трепан–биопсия предстательной железы. Если Вам назначена биопсия, то запись на это исследование проводится непосредственно в отделении УЗИ по тел.: 8(846) 260–61–65.Результаты исследования предоставляются пациентам по окончании исследования в течение 5–30 минут в виде формализованного протокола (при наличии соответствующей патологии – со снимком).Лицензия № ЛО-63-01-003864 от 22.08.2016 г. выдана Министерством здравоохранения Самарской области. Новости компаний