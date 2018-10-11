Почему вам необходимо заняться лечением храпа прямо сейчас? • Храп может быть единственным симптомом опасного заболевания – болезни остановок дыхания во сне или по-научному — апноэ сна! • Если у Вас есть апноэ сна риск получить инфаркт или инсульт возрастает в 4-5 раз! • Люди, страдающие апноэ сна в 3-4 раза чаще попадают в ДТП, преимущественно в тяжелые, с неблагоприятным исходом! • Остановки дыхания во сне приводят к набору веса и препятствуют его снижению! • Храп, осложненный апноэ сна может быть причиной неподдающихся лечению гипертонии, импотенции, головной боли, изжоги! • Кроме того, храп приводит к необратимым разрушительным изменениям в головном мозге и значительно снижает умственные способности! • Храп ухудшает отношения с близкими людьми! По статистике, причиной разводов в 12% случаев является хронический храп одного из супругов!

По статистике около 30% населения планеты храпит. Мужчины, женщины, дети – все могут издавать по ночам эти характерные и раздражающие звуки. Храп ухудшает качество сна пациента и окружающих его людей, а также может быть проявлением опасной болезни – синдрома ночного апноэ. - Храп можно и нужно лечить. В зависимости от первопричины храпа, проводить терапию можно несколькими способами, начиная от похудения и заканчивая оперативным вмешательством, - говорит- Если вы страдаете храпом или апноэ сна, вам срочно нужно обратиться к врачу-сомнологу, - продолжила специалист. - В нашем центре можно сразу же записаться на обследование – пульсоксиметрию, которую проводят при помощи специального датчика, с последующей консультацией врача. Исследование проводится ночью у пациента дома. По результатам исследования врач-сомнолог сможет поставить точный диагноз и выбрать оптимальный для больного способ лечения. Пульсоксиметрический датчик оценивает важнейший параметр жизнедеятельности организма — уровень насыщения артериальной крови кислородом (сатурацию). Циклические эпизоды падения сатурации характерны для синдрома обструктивного апноэ сна. Постоянное снижение уровня кислорода в артериальной крови (хроническая гипоксия) отмечается при хронической дыхательной недостаточности во сне, обусловленной различными заболеваниями легких.Диагностика храпа и апноэ проводится ночью, Вам не придется отпрашиваться с работы. Консультацию также можно получить в удобное время, в том числе и в субботу. Исследование на дому комфортно для вас и наиболее информативно в плане выявления расстройств сна, храпа и синдрома обструктивного апноэ сна. Диагностику и лечение проводит врач-сомнолог, заведующая консультативно-поликлиническим отделением Самарского диагностического центра Хивинцева Марина Васильевна.