Больным, страдающим от различного вида артритов, тендовагинитов (воспаление суставных сумок) и воспаления суставов, необходимо принимать отвар лаврового листа. (1 столовую ложку мелко измельченного лаврового листа заварить 400 г кипятка, 10 минут кипятить, затем перелить в термос и оставить в термосе на ночь). Утром процедить и принимать по 1/3 стакана 3 раза в день за 15-20 минут до еды в течение двух недель. На суставы можно делать согревающие компрессы из слабого раствора уксуса. Смочить льняное полотенце в слабом растворе уксуса (на 0,5 л воды 1 столовую ложку столового уксуса или 1 чайную ложку уксусной эссенции), слегка отжать и обернуть этим полотенцем больное место. Затем укутать шерстяным платком. Можно держать от 1,5 до 8 часов. Потом все смыть. (Если такие уксусные компрессы ежедневно делать на лоб, то за две недели люди избавятся от храпа.) Воспаленные суставы можно излечить, прикладывая к больным местам холст (тряпку, которую пчеловоды закладывают в улей на зиму. Пчелы покрывают ее прополисом). Таким холстом пчеловоды лечат радикулиты и различного рода артриты. 2 чайные ложки листьев брусники залить стаканом воды, кипятить 10 минут. Отвар охладить, процедить и выпить в течение дня глотками. В 100 г спирта растворить 50 г камфары, а потом 50 г горчичного порошка. Отдельно взбить 100 г яичного белка и соединить оба состава. Втирать в больное место перед сном при артрите и ревматических болях. Пол-литровую бутылку наполнить красным клевером и залить водкой. Настаивать 10 суток, после чего можно делать компрессы на больные места. Вскоре боли прекращаются. Сон на матрацах, набитых свежими листьями папоротника, помогает излечить артриты, самые тяжелые формы отложения солей, подагры, суставного ревматизма.