Его успокаивает морковный сок, тщательно смешанный в пропорции 1:1с сахарным сиропом. Пить эту смесь теплой, по столовой ложке 5-6 раз в день (детям по чайной ложке). Таким же способом готовят сок редьки или репы с медом. Помогает и сироп из брусники: одну столовую ложку развести в стакане кипятка. Пить 2-3 стакана в день вместо чая. Один лимон варить на медленном огне 10 минут. Охладить, очистить от кожуры и выжать сок в стакан. Добавить 2 столовые ложки глицерина, тщательно перемешать и добавить меда до заполнения стакана. Если кашель сильный и частый, то принимать 2 чайные ложки смеси 3 раза в день перед едой и последний раз перед сном. Если больной кашляет редко, но сильно и сухо, то дозировка иная: по 1 чайной ложке до и после завтрака, обеда и ужина и обязательно перед сном. Одну столовую ложку сбора (по 2 столовые ложки девясила, корня аира, сухого листа мать-и-мачехи, 4 столовые ложки багульника и по 6 столовых ложек трехцветной фиалки, цитварной полыни) залить в термосе двумя стаканами кипятка и оставить на ночь. Принимать трижды в день по две столовые ложки до еды и еще один раз (четвертый) на ночь. В эмалированной кастрюле без трещин, прикрытой тарелкой или блюдцем, вскипятить на маленьком огне стакан молока и ложку шалфея. Смесь остудить и снова прокипятить. Можно пить перед сном горячей, тщательно закутавшись. 20 г полыни залить 0,5 л водки и настаивать не менее суток в темном прохладном месте. Принимать по одной столовой ложке трижды в день до еды и еще один раз - перед сном (детям от водочных настоев лучше воздержаться.) Большую очищенную луковицу натереть на терке. Полученную массу смешать с гусиным жиром. Растирать ею грудь и шею. Больного обвязать платком или пледом. Можно принимать смесь по утрам натощак по одной столовой ложке. Свежий морковный сок смешать с таким же количеством молока. Принимать 5-6 раз в день. Брусничный сок и столько же меда смешать и принимать для отхождения мокроты. Две столовые ложки сливочного масла смешать с двумя желтками, 1 чайной ложкой муки и двумя чайными ложками меда. Принимать по столовой ложке 3-5 раз в день до еды. Головку чеснока мелко истолочь, развести в стакане молока и вскипятить, принимать при ОРЗ по чайной ложке несколько раз в день.