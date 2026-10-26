Два самолета столкнулись в небе: погибли все

На Филиппинах во время учебного полёта столкнулись два военных самолёта. В результате авиакатастрофы погибли все четверо пилотов, находившихся на борту, передает МойГород.

Об этом сообщили официальные лица страны, передают Reuters и Associated Press.

Авария произошла днём 23 октября в провинции Батангас, к югу от Манилы. По предварительным данным, два учебно-тренировочных самолёта SF-260 столкнулись на небольшой высоте, после чего упали на территории авиабазы Фернандо в городе Липа.

По имеющейся информации, на земле никто не пострадал.

После происшествия Военно-воздушные силы Филиппин временно приостановили полёты всех учебных самолётов SF-260. Ограничение будет действовать до завершения расследования причин катастрофы.

Это не первый подобный инцидент с участием самолётов этой модели в стране. В мае в результате крушения SF-260 в горной местности на севере Филиппин погибли два пилота.

Ранее, в сентябре, во время авиашоу вблизи Афин разбился военный истребитель. Самолёт потерял высоту и упал на землю перед тысячами зрителей, после чего на месте происшествия начался сильный пожар.