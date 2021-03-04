Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, 4 марта в 20.20 на проселочной дороге Деркул-Ветелки в снежном заносе застряли два школьных автобуса. - Кроме этого, из снежного плена удалось вытащить семь легковых авто. Всего спасатели эвакуировали 24 человека, 18 из которых - дети. Люди доставлены в посёлки Новостройка и Подхоз. В медицинской помощи никто не нуждался, - сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.