Фото: МВД РК Два ДТП произошло в ночь на девятое октября в Атырауской области. В 2:40 на 17-м километре трассы Кульсары - Аккиизтогай перевернулась Chevrolet Niva. Погиб 44-летний водитель. Около 6:30 на 104-м километре трассы Доссор - Бейнеу перевернулась Lada Largus. В авто находились семь человек. Один пассажир погиб на месте, двоих госпитализировали в больницу. Полиция проводит расследование. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.