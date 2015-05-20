Два снаряда времен войны обнаружены в Атырау

Вечером 19 мая на окраине пригородного поселка Дамба-2 возле строящегося здания в строительном песке были обнаружены два ржавых снаряда, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДВД Атырауской области. О находке в органы полиции сообщил владелец строящегося здания, 30-летний местный житель. Место обнаружения снарядов было оцеплено сотрудниками полиции. Прибывшие саперы подразделения специального назначения “Арлан” ДВД и войсковой части определили, что это снаряды времен войны калибром 122 мм, без зарядов. - Снаряды были транспортированы на военный полигон и уничтож