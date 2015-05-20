Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Два снаряда времен войны обнаружены в Атырау

Вечером 19 мая на окраине пригородного поселка Дамба-2 возле строящегося здания в строительном песке были обнаружены два ржавых снаряда, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДВД Атырауской области. О находке в органы полиции сообщил владелец строящегося здания, 30-летний местный житель. Место обнаружения снарядов было оцеплено сотрудниками полиции. Прибывшие саперы подразделения специального назначения “Арлан” ДВД и войсковой части определили, что это снаряды времен войны калибром 122 мм, без зарядов. - Снаряды были транспортированы на военный полигон и уничтож
gorod
Два снаряда времен войны обнаружены в Атырау
Вечером 19 мая на окраине пригородного поселка Дамба-2 возле строящегося здания в строительном песке были обнаружены два ржавых снаряда, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДВД Атырауской области.
snaryad
snaryad
 О находке в органы полиции сообщил владелец строящегося здания, 30-летний местный житель. Место обнаружения снарядов было оцеплено сотрудниками полиции. Прибывшие саперы подразделения специального назначения “Арлан” ДВД и войсковой части определили, что это снаряды времен войны калибром 122 мм, без зарядов. - Снаряды были транспортированы на военный полигон и уничтожены. По словам же самого хозяина стройки, месяц назад у частника он купил целый “Камаз” строительного песка, где и обнаружил потом эти снаряды, - рассказала руководитель пресс-службы ДВД Атырауской области Гульназира МУХТАРОВА.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article