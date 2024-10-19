Два спорткомплекса заработают в октябре в Атырауской области

В настоящее время уже завершили строительство спортивных комплексов в селе Жаскайрат и Тасшагыл. Об этом сообщил руководитель районного отдела строительства, архитектуры и градостроительства Дулат Ныгметов.

В настоящее время уже завершили строительство спортивных комплексов в селе Жаскайрат и Тасшагыл. Об этом сообщил руководитель районного отдела строительства, архитектуры и градостроительства Дулат Ныгметов.

По его словам, строительство спортивных объектов продолжается в сёлах Карабау, Караколь, Тайсойган и Мукур.

— Только двух из десяти сельских округов района есть спортивные комплексы. В целом до конца 2025 года планируют ввести в эксплуатацию семь спортивных объектов. В зданиях, строящихся в селах Жаскайрат и Тасшагыл, имеется площадка для футбола, волейбола и баскетбола, зал для борьбы, раздевалка для двух команд на 15 мест на первом этаже, раздевалка для двух команд на 6 мест на втором этаже, трибуна для зрителей на 150 мест, во дворе есть спортивная площадка для мини-футбола и отдельная для волейбола. Кроме того, все объекты оснащены необходимым оборудованием, — рассказал Дулат Ныгметов.

Спикер отметил, что согласно плану, строительство объектов в селе Карабау, Караколь, Тайсойган и Мукур завершат в следующем году. А строительство комплекса в селе Коныстану временно приостановили из-за паводков. В настоящее время подрядная организация приступила к строительным работам.