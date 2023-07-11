Два вертолёта направили в районы ЗКО, где бушует пожар

10 июля столбики термометров перевалили за +40 градусов, был шквальный ветер. С разных районов области поступала информация о степных возгораниях.

По состоянию на 12:00 11 июля, пожарные выезжали 62 раз. В 39 случаях горела сухая трава. Площадь возгораний — от 10 квадратных метров до семи тысяч гектаров. Ликвидировать удалось 35 пожаров. В трёх районах продолжает бушевать стихия: в Бурлинском, Сырымском и Акжайыкском. Пожар в Казталовском районе удалось локализовать.

Площадь пожара в Сырымском районе остаётся в районе семи тысяч гектаров, в Бурлинском районе — 200 квадратных метров. Особое опасение вызывает возгорание сухой травы Акжайыкском районе. Там площадь пожара достигла 11 700 гектаров.

Всего в ликвидации пожаров задействованы 900 человек личного состава ДЧС ЗКО и 180 единиц техники. По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, из соседней Актюбинской области в Сырымский район приехал 31 пожарный и 60 сотрудников службы управления по мобилизационной подготовке. Кроме этого, в Сырымский район направляли вертолёт Eurocopter, а для тушения степного пожара на границе Акжайыкского и Таскалинского районов из Астаны прилетел борт МИ-8.

В ведомстве подчеркнули, что на данный момент обстановка по области остаётся осложнённой.

Напомним, первый пожар вспыхнул в селе Айтиево Теректинского района. Спасателям пришлось эвакуировать сельчан.