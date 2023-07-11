10 июля столбики термометров перевалили за +40 градусов, был шквальный ветер. С разных районов области поступала информация о степных возгораниях.

По состоянию на 8:00 11 июля, пожарные выезжали 60 раз. В 38 случаях горела сухая трава. Площадь возгораний — от 10 квадратных метров до семи тысяч гектаров. Ликвидировать удалось 35 пожаров. В трёх районах продолжает бушевать стихия: в Казталовском, Сырымском и Акжайыкском.

Так, в посёлке Копкутир сухая трава горит на площади 4 800 гектаров, в селе Тоганас площадь пожара достигла семи тысяч гектаров, в Казахстанском сельском округе трава горит на площади 6 700 тысяч гектаров.

Напомним, первый пожар вспыхнул в селе Айтиево Теректинского района. Спасателям пришлось эвакуировать сельчан. На помощь пожарным ЗКО выехали коллеги из Актюбинской области, вылетел вертолёт из столицы.