По словам заместителя аппарата акима ЗКО Арсена Губашева, в составе региона 12 районов, 147 сельских округов, три посёлка и 416 сельских населённых пунктов.

Из 416 населённых пунктов 223 являются перспективными, куда входят 78 опорных, 110 спутниковых и 35 стратегически важных приграничных населённых пунктов.

— В области на первое января 2023 года не соответствовали закону 50 сельских населённых пунктов, численность населения в которых была менее 50 человек. Поэтому в текущем году упразднены три сельских пункта с общей численностью населения 59 человек. Это Еламан с населением 36 человек, Ливкино — два человека, и Кордон — 21 человек, — говорит Губашев.

Упразднение сельского населённого пункта не означает обязательный переезд жителей. В таком случае пункт теряет статус села и исключается из официального учёта.

Так, по данным областного акимата, в области есть сёла с численность населения шесть человек. Например, в сельском округе Махамбет, село Кожевниково. В районе Байтерек Анкатинского округа в селе Новая точка проживает три человека. В Акшатском сельском округе в селе Сулукуль численность населения равна нулю. Подобное «вымершее» село есть в Успенском округе Байтерекского района — село Каракемир.

— В 47 сёлах отсутствуют объекты образования, в 43 — объекты здравоохранения, 45 сел не имеют объектов культуры. Отсутствуют производственные предприятия и организации. Общее число населения таких сёл — 1 083 человека, из них 68 детей, в том числе школьного возраста — 45, дошкольного — 23 человека. Электрифицировано – 46 сел, газифицировано – 9, обеспечено централизованным водоснабжением только два села. Кроме того, отсутствует асфальтобетонное покрытие всех подъездных путей к селам и внутрипоселковых дорог, — рассказал заместитель аппарата акима области.

Как сообщил, Арсен Губашев жители населённых пунктов, несоответствующих статусу села, пользуются всеми благами и услугами, предусмотренными для всех граждан республики.