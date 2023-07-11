Соответствующий указ опубликовал Национальный банк на портале «Открытые НПА». Согласно документу, предлагается внести изменение в концепцию дизайна банкнот и монет национальной валюты. А именно ввести дополнительные элементы:
  • серийный номер и год утверждения дизайна;
  • подпись председателя Национального банка, при котором утверждён дизайн банкнот (была обязательным атрибутом банкнот до 2016 года — прим. автора);
  • надпись об ответственности за подделку банкнот.
В пояснительной записке говорится, что нововведения нужны «для усиления функции по обеспечению гарантии подлинности выпускаемых банкнот, а также дополнительной защиты банкнот от подделки».  Такая практика используется в Европейском союзе, Англии, США и Сингапуре. Публичное обсуждение открыто до 24 июля. Согласно данным Нацбанка за прошлый год, чаще всего в Казахстане подделывают купюры номиналом 2 000, 5 000 и 10 000 тенге. Больше всего подделок находят в Алматы.