— Поставщик услуг, ТОО «Магтоксин», полностью готовы к работе. Наличие пестицидов и готовность техники проверили специалисты управления сельского хозяйства. Обработка проводится в случае определения заселения вредителями выше экономического порога вредоносности. Это от восьми и более личинок на один квадратный метр, — рассказал заместитель начальника управления сельского хозяйства Рустам Зулкашев.

— В Уральск в плане обработать 2,4 тысячи гектаров, но обработка пока не проводилась. В целом по области при плане 65,8 тысяч гектаров обработки проведены на площади 45,8 тысяч гектаров, — уточнил Зулкашев.

В ЗКО против саранчи обработают 65,8 тысяч гектаров земли. На это власти направили 267,7 миллионов бюджетных тенге.В Акжаикском, Жангалинском, Казталовском и Сырымском районах обработку уже провели. В районе Байтерек работы выполнили на 52% площади, в Бурлинском — на 65,4%, в Жанибекском и Таскалинском районах — на 60%, в Теректинском районе — на 71%.В Бокейординском, Чингирлауском и Каратобинском районах обработка не предусмотрена. В начале июля Минсельхоз Казахстана прогнозировал распространение саранчи на площади более 1,5 млн гектаров. Из казны на борьбу с этим насекомым выделили 3,8 млрд тенге. Однако вредитель активно распространился в Костанайской области. Фермеры считают, что обработку начали поздно.