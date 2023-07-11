— Обозначены сроки, взяты обязательства перед жителями. Теперь принципиально важно своевременно завершить реализацию проекта. Определённые средства на эти цели уже выделены, а видимых результатов работы всё ещё нет. Затягивание решения транспортных проблем может привести к системному кризису, когда город будет постоянно стоять в пробках. Поэтому решать данный вопрос необходимо наиболее приемлемым способом, — поручил глава государства.

Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития столицы сказал, что в январе он получал ускорить завершение реализации проекта LRT.В конце января президент говорил, что проект LRT нужно реализовать, так как «нет другого выбора». Есть остановить строительство, убытки будут ещё больше. В феврале аким столицы сообщил, что планируется реализовать проект в течение 2023-2024 годов.