Около двух тысяч абонентов остаются без света из-за ветра в Уральске

В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что десятого июля в 14:15 из-за порыва ветра в частном секторе произошло замыкание линий электропередач. По городу произошло частичное отключение электроэнергии.

— Производится поэтапное подключение к электроэнергии. Над устранением работают 40 сотрудников и 10 единиц техники ТОО «ЗапКазРЭК». Всего без света остаются 1 898 частных жилых домов частично в посёлке Деркул, Желаево, в микрорайоне Старый аэропорт и центральный рынок, а также во втором рабочем посёлке, — пояснили в ведомстве.

Также из-за жары 10 июля в части Уральска отключились светофоры. Из-за сильного ветра на пассажирский автобус упало дерево. В нескольких районах загорелась степная трава. В посёлке Айтиево Теректинского района пришлось частично эвакуировать людей. Там огнем уничтожило две хозпостройки.