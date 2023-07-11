В ЗКО более 4 тысяч абитуриентов набрали проходной балл

В этом году всем абитуриентам предоставили возможность сдать основное ЕНТ дважды и участвовать в конкурсе грантов с наилучшим результатом.

По словам директора национального центра тестирования Руслана Емелбаева, 5 617 абитуриентов из ЗКО сдали ЕНТ. Из них около 75,57% выпускников прошли тестирование на казахском языке, 24,43% — на русском.

— По итогам тестирования пороговый балл набрали около 4 655 абитуриентов, что составляет порядка 83% от общего количества участников. Средний балл ЕНТ составил 74, что на два балла выше предыдущего года. В 2022 году средний балл был 72. Максимальный балл — 136, — говорит Руслан Емелбаев.

За период проведения ЕНТ возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещённых предметов лишились 17 человек. За нарушение правил из аудиторий удалили 13 абитуриентов, их результаты также аннулированы.

Напомним, что высший балл по области набирают ученики лицеев и частных школ. Ученик лицея информационных технологий набрал 135 баллов, ученик частной школы — 136.