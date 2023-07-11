— Трое подозреваемых с санкции следственного суда содержатся под стражей, в отношении остальных проводят необходимые следственные действия, — информировали в пресс-службе комитета.

В пресс-службе КНБ Казахстана сообщили, что 24 июня оперативники провели спецоперацию по задержанию активных участников организованной преступной группировки. У них изъяли автомат «Калашникова», пистолет «Макарова», боевую гранату, «обрез» гладкоствольного ружья и синтетические наркотики. Членов группировки подозревают в нанесении тяжкого вреда здоровью, хранении крупной партии наркотиков для сбыта, незаконной перевозки и хранении оружия и боеприпасов.