Инцидент произошёл днём 10 июля с селе Коксай Алматинской области. Десятилетняя девочка по неосторожности засунула руку в железное соединение между машиной и прицепом. Палец застрял и сразу начал сильно опухать.
— С помощью специальных режущих инструментов подоспевшие вовремя спасатели МЧС вызволили застрявший палец. Призываем родителей следить за своими детьми, — отметили в пресс-службе министерства.