Четырёхлетний Данил Ахунов пропал со двора дома. Отец ребёнка сказал, что утром 28 декабря 2022 года ненадолго оставил сына возле подъезда дома. Когда вернулся, мальчика уже не было. Поисками занимались полицейские, сотрудники ДЧС, Нацгвардии и волонтёры.

Утром 30 декабря стало известно, что мальчика нашли мёртвым. Позже в полиции сказали, что Данила убили и подозреваемый уже задержан — родной отец ребёнка.

Данил был одним из тройняшек. Их мать была наркозависимой и отказалась от малышей. Детей воспитывали в доме ребёнка «Умит». Спустя время появился биологический отец и с помощью анализа ДНК доказал, что имеет право их забрать. В семье дети успели побыть всего полтора месяца.

10 июля подозреваемый в убийстве предстал перед судом, сообщает телеканал КТК.

– Будучи в раздражённом состоянии из-за капризного состояния сына, причиной которого являлось болезненное простудное состояние последнего, а также то, что сын хотел быть рядом и играться со своими братом Ахуновым и сестрой Ахуновой, на тот момент находившимися дома у бабушки, стал вести себя агрессивно. Нанёс ряд ударов неустановленным следствием тупым твёрдым предметом в область головы и лица и сразу нанёс второй удар в область живота. От которых малолетний ребёнок Ахунов, упав на пол зальной комнаты, потерял сознание и умер на месте преступления, — зачитал государственный обвинитель Саламат Амандыков.

Всё это, как выяснилось, происходило на съёмной квартире, куда мужчина забрал мальчика. Труп собственного сына, по версии обвинения, он закопал на следующий день. Причём нанял для этого погрузчик.

– Захоронил труп своего малолетнего ребёнка Ахунова Данила на пустыре на расстоянии примерно 100 метров от многоквартирного двухэтажного дома, в яме глубиной примерно два метра. Которую предварительно подготовил 24 декабря, наняв услуги экскаватора-погрузчика стоимостью 20 тысяч тенге. Введя в заблуждение последнего, что желает закопать строительный мусор, который остался от строительства дома, — рассказал гособвинитель.

Мужчине грозит от 20 лет до пожизненного срока.

К слову, прокурор озвучил ещё одну важная деталь. Первого декабря во время утренника социальные работники увидели на теле тройни синяки и ссадины. Тогда Данил рассказал, что это сделал отец. Но органы опеки и инспекторы по делам несовершеннолетних протянули время и слишком поздно передали дело в суд. Позже ответственных за эту халатность наказали.