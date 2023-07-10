11 июля на большей части ЗКО области сохраняется высокая пожарная опасность.
  • В Уральске ожидается дождь. В дневное время температура воздуха составит +33..+35 градусов, ночью похолодает до +23..+25 градусов. Ветер до 18 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +32..+34 градусов, ночью +25..+27 градусов. Ветер до 18 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +35..+37 градусов. Ночью похолодает до +24..+26 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +29..+31 градусов, ночью опустятся до +24..+26 градусов. Ветер до 20 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +30..+32 градусов, ночью похолодает до +16..+18 градусов. Ветер до 5 метров в секунду.