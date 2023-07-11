Смертельная авария произошла 11 июля в 12:30, сообщили в Polisia.kz. На 20-м километре трассы Актобе — Оренбург столкнулись ВАЗ-2111 и ВАЗ-2115. В результате ДТП оба водителя погибли, три пассажира пострадали — их доставили в больницу. Начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК «Нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности гибель двух или более лиц».