журналиста Айгерим Тлеужан – к четырём годам лишения свободы;

активиста Каласа Нурпеисова – к восьми годам лишения свободы;

Нурлана Далибаева – к восьми годам лишения свободы;

Ермухамета Шилибаева – к восьми годам лишения свободы;

Жанайдара Карменова – к восьми годам лишения свободы.

— Суд установил, что пятого января Тлеужан и Нурпеисов организовали массовые беспорядки в аэропорту, сопровождающиеся погромами, поджогами и разрушением имущества. В аэропорту к ним присоединились Далибаев, Шилибаев и Карменов. Узнав, что в Алматы планируется прилёт военного контингента ОДКБ, подсудимые решили воспрепятствовать этому. Они совершили нападение на диспетчерскую службу аэропорта и захватили её. С целью недопущения посадки самолетов ОДКБ, под угрозой насилия они потребовали отключить освещение взлётно-посадочной полосы. Подсудимые также совершили угон транспортных средств и открыто похитили служебные радиостанции, — сообщили в пресс-службе суда.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы вынес приговор по делу о нападении на аэропорт и диспетчерскую службу. Оно произошло пятого января 2022 года. Пятерых подсудимых обвинили в организации массовых беспорядков, захвате аэропорта и приговорили:Приговор не вступил в законную силу.