По информации пресс-службы ДЧС ЗКО на 15:30 11 июля, в Сырымском районе загорание локализовали. Сейчас 99 пожарных мониторят территорию и заливают место возгорания. Площадь горения составила семь тысяч гектаров.

Локализовать пожар удалось и в Акжайыкском районе, где горела сухая трава на приграничной зоне с Таскалинским районом. Ориентировочная площадь пожара составила 11 700 гектаров. МИ-8 провёл здесь аэровизуальный облёт, больших очагов не нашли. Поэтому сбрасывать воду с вертолёта не пришлось.

В Бурлинском районе пожарные ликвидировали возгорание в 12:37.

В 14:30 вертолет прибыл в аэропорт Орал и будет находится в распоряжении ДЧС ЗКО до полной ликвидации загораний.

Напомним, первый пожар вспыхнул в селе Айтиево Теректинского района. Спасателям пришлось эвакуировать сельчан.