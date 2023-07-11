По данным пресс-службы департамента полиции ЗКО, 11 и 12 июля на территории областного центра пройдут плановые антитеррористические оперативно-тактические учения.
— С 22:00 11 июля до 7:00 12 июля введут кратковременные ограничения на передвижение автотранспорта и населения в районе областной Детско-юношеской спортивной школы по боевым искусствам («Динамо»), прилегающей территории управления полиции Уральска, здании областного маслихата и производственной база ТОО «Базис Ойл», — говорится в сообщении.
Стражи порядка просят заблаговременно скорректировать маршруты передвижения, сохранять спокойствие и выполнять законные требования сотрудников правопорядка.