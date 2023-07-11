В редакцию «МГ» обратился 31-летний Аскар Жаншиев. Десятого июля ему пришлось обезвредить мужчину в центре города, который разгуливал с ножом в руках в одних трусах. В ту ночь Аскар занимался частным извозом.

— В три часа ночи я ехал по проспекту Назарбаева и увидел, что недалеко от остановки «ЗКУ» люди бежали в разные стороны. Виной этой «картины» был неизвестный человек в одних трусах и с кухонным ножом в руке. Он кидался, кричал. Я заметил его неадекватное поведение, решил обезвредить. Действовал как можно быстрее, чтобы никто не пострадал от него. Развернувшись на авто через двойную сплошную линию вышел из машины и крикнул ему «выкинь нож, что ты делаешь?» Он направился ко мне с матом. Я применил газовый баллончик, это его хоть как-то остановило и он начал отступать. Тут я побежал и сел в машину, поехал в его сторону. Когда понял, в какой дом он спрятался, дождался полицейских, которых вызвали очевидцы, указал им, где он находится, — рассказал мужчина.

Теперь Аскару грозит лишение прав за пересечение двойной сплошной полосы и применение газового баллончика. Мужчина вынужден сомневаться, правильно ли он поступил.

— В тот момент я не думал, как мне развернуться. Пытался быть максимально эффективным и делал всё, чтобы он не забрал жизни у людей. Меня держали в Абайском с половины четвёртого до шести утра, будто я преступник. В такие моменты задумываешься, стоит ли останавливаться и что-то делать, — отметил он.

В пресс-службе департамента полиции ЗКО подтвердили, что вызов полицейским по данному инциденту поступал.

— Полицейские задержали 22-летнего мужчину. В отношении него составлен административный протокол, предусмотренный статьёй 434 КоАП РК «Мелкое хулиганство». Материал направлен в специализированный административный суд Уральска, где дадут юридическую оценку действиям мужчины, привлекаемого к административной ответственности, — пояснили в ведомстве.

Санкция этой статьи предусматривает наказание до 15 суток ареста.