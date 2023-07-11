По данным «Казгидромета», 12 июля на большей части области сохраняется высокая пожарная опасность.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +25..+27 градусов, ночью похолодает до +16..+18 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +30..+32 градусов, ночью +21..+23 градусов. Ветер до 15 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют дождь. Днём ожидается до +27..+29 градусов. Ночью похолодает до +20..+22 градусов. Ветер до 20 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +26..+28 градусов, ночью опустятся до +20..+22 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +33..+35 градусов, ночью похолодает до +19..+21 градусов. Ветер до 5 метров в секунду.