Мужчина изнасиловал 42-летнюю жительницу Жаркента, а затем убил, сообщает телеканал Almaty. Чтобы скрыть следы преступления, он попытался сжечь тело. Подозреваемого уже задержали.
— Проводятся все необходимые предусмотренные законом следственные действия, по результатам которых по делу будет принято окончательное процессуальное решение с дачей правовой оценки действиям подозреваемого, — сообщила официальный представитель областного департамента полиции Меруерт Морякова.