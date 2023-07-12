Когда проезд по БАКАД станет платным

Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана подписал приказ о платном проезде по большой алматинской кольцевой дороге.

Так, проезд по БАКАД в течение одного часа (считается, что 66 километров трассы при разрешённой скорости до 120 километров в час можно преодолеть за 30-40 минут — прим. автора) составит:

легковые автомобили – 0,07 МРП (241,5 тенге — на 2023 год, в 2024 году МРП может изменится — прим. автора);

автобусы до 16 пассажирских мест и грузовые машины грузоподъёмностью до 2,5 тонны – 0,08 МРП (276 тенге);

автобусы до 32 пассажирских мест и грузовые машины грузоподъёмностью до 5,5 тонны – 0,14 МРП (483 тенге);

автобусы от 32 пассажирских мест и грузовые машины грузоподъёмностью до 10 тонн – 0,16 МРП (552 тенге);

грузовые машины грузоподъёмностью от 10 до 15 тонн – 0,2 МРП (690 тенге);

грузовые машины грузоподъёмностью от 15 тонн, в том числе с прицепами, седельные тягачи – 0,22 МРП (759 тенге).

Предусмотрена абонентская плата за месяц для владельце автомобилей, зарегистрированных в населённых пунктах, прилегающих к платному участку БАКАД. Она составит:

легковые автомобили – 0,5 МРП (1 725 тенге);.

автобусы до 16 пассажирских мест и грузовые машины грузоподъёмностью до 2,5 тонны – 0,6 МРП (2 070 тенге);

автобусы до 32 пассажирских мест и грузовые машины грузоподъёмностью до 5,5 тонны – 1 МРП (3 450 тенге);

автобусы от 32 пассажирских мест и грузовые машины грузоподъёмностью до 10 тонн – 1,5 МРП (5 175 тенге);

грузовые машины грузоподъёмностью от 10 до 15 тонн – 2 МРП (6 900 тенге);

грузовые машины грузоподъёмностью от 15 тонн, в том числе с прицепами, седельные тягачи – 2,5 МРП (8 625 тенге).

Абонентская плата за год (365 дней):

легковые автомобили – 5 МРП (17 250 тенге);

автобусы до 16 пассажирских мест и грузовые машины грузоподъёмностью до 2,5 тонны – 6 МРП (20 700 тенге);

автобусы до 32 пассажирских мест и грузовые машины грузоподъёмностью до 5,5 тонны – 10 МРП (34 500 тенге);

автобусы от 32 пассажирских мест и грузовые машины грузоподъёмностью до 10 тонн – 15 МРП (51 750 тенге);

грузовые машины грузоподъёмностью от 10 до 15 тонн – 20 МРП (69 000);

грузовые машины грузоподъёмностью от 15 тонн, в том числе с прицепами, седельные тягачи – 25 МРП (86 250 тенге).

Документ вступает в силу через 10 календарных дней после первого официального опубликования. Приказ подписан 10 июля, значит платным станет проезд 21 июля.

Оплатить проезд можно по:

предоплате: внести средства на счёт, указанный по государственному регистрационному номеру авто до въезда на трассу;

постоплате: произвести оплату в течение семи календарных дней с момента фиксации авто в зоне действия БАКАД.

Произвести оплату можно через приложения Kaspi.kz, Halyk Bank, «Банк ЦентрКредит», или сайт оператора.

Движение по БАКАД открыли 16 июня. Дорогу построил инвестор за счёт собственных средств. В течение 16 лет она будет на гарантии.