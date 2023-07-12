Для увеличения пропускной способности Аль-Фараби во время ремонта власти изменили схему движения по проспекту на 12 и 13 июля. Так,

с 6:00 12 июля организован отвод транспорта путём реверсного движения с северной стороны проспекта Аль-Фараби от Сыргабекова до реки Есентай;

с 6:00 до 15:00 будет организовано двухполосное движение в восточном направлении, в западном направлении — однополосное движение;

с 15:00 до 21:00 — двухполосное движение в западном направлении, однополосное в восточном направлении.

С 21:00 движение в восточном направлении будет перекрыто полностью с организацией отвода транспорта по улице Жарокова в северном направлении.

— Предусмотрено шесть экипажей патрульной полиции, установлены знаки ограничения скорости 40 километров в час. Разделение по полосам будет обозначаться конусными светоотражающими фишками. Перед началом реверсивного с обоих сторон выставят по 25 металлических турникетов, которые будут разделять транспортные потоки, — пояснили в акимате города.

Выезд с Ремизовки на проспект Аль-Фараби организован через южную парковочную зону Esentai Mall.

В этом году средним ремонтом намерены охватить 230 улиц. На это выделили 20 миллиардов тенге. Средний ремонт магистральных улиц планируют завершить до 27 августа, а улиц районного значения — до 30 октября.