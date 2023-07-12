Массовое задержание в Аксае: в КНБ прокомментировали спецоперацию

Четвёртого июля в редакцию «МГ» очевидцы прислали видео задержания нескольких человек в Аксае, недалеко от торгового центра «21 век».

В комитете национальной безопасности сообщили, что задержание провели в рамках спецоперации.

— Четвёртого июля КНБ совместно с МВД, а также при координации прокуратуры ЗКО в Алматы, Уральске и Аксае провели единовременную спецоперацию по пресечению деятельности двух группировок. Задержаны 20 участников преступных групп, которые подозреваются в вымогательстве, хулиганстве и грабежах, — говорится в сообщении.

При обыске изъяты огнестрельное и холодное оружие, а также наркотики.

По предварительным данным, подозреваемые запугивали людей, которые, опасаясь физической расправы, не обращались с заявлениями в органы внутренних дел.

— Группировки состояли из бывших осуждённых и приверженцев деструктивных религиозных течений. Следует отметить, что члены преступных групп находились в противоборстве между собой, зафиксированы их конфликты с применением оружия, — сообщили в ведомстве.

Ведётся досудебное расследование.