- Через два дня, 11 октября, в связи с ухудшением состояния пациентку перевели в отделение интенсивной терапии и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на усилия врачей, 12 октября пациентка скончалась. Предварительный посмертный диагноз: сепсис, септицемия, внебольничная левосторонняя верхнедолевая пневмония, объёмное образование лобно-теменной доли головного мозга, полиорганная недостаточность, септический шок, - рассказали в ведомстве.

- За несколько часов у неё трижды останавливалось сердце, но усилиями медиков, возвращалась к жизни. Однако, несмотря на все реанимационные мероприятия, вечером пациентка скончалась. Посмертный диагноз: сепсис вирусно-бактериального генеза, септический шок, септическая правостороняя нижнедолевая пневмония, полиорганная недостаточная, - говорится в сообщении Облздрава.

- В обоих случаях предположительной причиной ухудшения состояния и смерти беременных явился септический шок, возможно вирусно-бактериального генеза, септическая пневмония, развившаяся молниеносная полиорганная недостаточность. Окончательные причины будут уточнены в ходе служебного расследования и после результатов паталогоанатомического вскрытия, - пояснили в управлении.

Иллюстративное фото из архива "МГ" 12 октября 33-летняя жительница Макатского района скончалась в Атырауской областной больнице. Женщина находилась на 12-й неделе беременности (третьей по счёту). С мая этого года она состояла на учёте у невролога с диагнозом менингиома (доброкачественная опухоль головного мозга и позвоночника - прим. автора). Девятого октября поступила в нейрохирургическое отделение с жалобами на головную боль, головокружение, тошноту, снижение памяти, ухудшение зрения, общую слабость.Второй случай произошёл в Макатской центральной районной больницы. В приемный покой экстренно доставили 34-летнюю местную жительницу на 32-й неделе беременности (также третья по счёту) с предварительным диагнозом пневмония. Её состояние оценивалось как крайне тяжёлое и женщину подключили на ИВЛ.В ведомстве отмечают, что обе женщины имели докторов в близком окружении - у одной врачом работает брат, у второй подруга акушер-гинеколог. Возраст обеих женщин 33 - 34 года, многорожавщие, регулярно посещали врачей, вакцинированы против COVID 19.Взяты пробы на вирусологические и бактериологические исследования для выявления возбудителя инфекции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.